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Україна налагоджує нові шляхи експорту зерна через порти ЄС

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Україна, П'ятниця 01 квітня 2022 12:29
Україна налагоджує нові шляхи експорту зерна через порти ЄС Фото: міністр аграрної політики Микола Сольський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінагрополітики з партнерами шукає альтернативні логістичні шляхи для відправки вантажів через європейські морські порти. Зараз через війну поставки здійснюються переважно залізницею через західний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики

"На сьогодні створення альтернативної логістики для вивезення вітчизняної агропродукції є життєво важливим питанням для економіки нашої держави", - зазначив міністр Микола Сольський.

За його словами, найближчим часом будуть запропоновані рішення.

Нагадаємо, Україна у 2021 році зібрала рекордний урожай зернових, зернобобових та олійних культур - майже 110 млн тонн, зокрема зернових та зернобобових - понад 85 млн тонн, олійних - майже 25 млн тонн.

Потреба внутрішнього споживання зерна для України - 20 млн тонн у рік, олійних - близько 13 млн тонн.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що держава викупить зерно та інші запаси продовольства в обсягах річного споживання всією країною за кошти держбюджету. Це означає, що уряд України формує резерв, який гарантує українцям стабільний запас продуктів харчування.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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