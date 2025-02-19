Казахстан хочет переговоров с Украиной после удара по экспортному нефтепроводу на Кубани

"Это очень важный вопрос для экономики Казахстана, и мы, конечно, обсудим эту ситуацию с нашими украинскими партнерами по дипломатическим каналам", - сообщил по электронной почте представитель МИД Астаны Айбек Смадияров.

Нефтеперекачивающая станция на Каспийском трубопроводном консорциуме, которая транспортирует около 80% добываемой в Казахстане нефти, была остановлена после атаки беспилотников 17 февраля, что, возможно, сократило потоки примерно на 30% на два месяца ремонта.

Трубопровод транспортирует нефть с трех крупнейших месторождений Казахстана, включая проект Тенгиз во главе с американской нефтяной компанией Chevron, которая только что завершила проект расширения стоимостью 48,5 млрд долларов, призванный увеличить добычу примерно на 260 тысяч баррелей в день.

КТК транспортирует нефть по наземному трубопроводу из Казахстана на черноморский танкерный терминал около российского порта Новороссийск. Он также перекачивает часть российской нефти, которая поступает на насосной станции "Комсомольская" около Каспийского моря и на станции "Кропоткинская", которая была атакована украинскими беспилотниками.

Представитель Chevron сообщил, что добыча на совместном предприятии "Тенгизшевройл", которое эксплуатирует месторождение, и ее экспорт через КТК остаются бесперебойными.

Атаки дронов

Киев атакует российскую нефтяную инфраструктуру, пытаясь нарушить поставки топлива российским силам вторжения и сократить доходы от продажи нефти, которые финансируют военную агрессию Москвы. Большинство беспилотников атаковали нефтеперерабатывающие заводы, а удар 17 февраля стал первым, затронувшим трубопровод КТК.

Это произошло всего через несколько дней после телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, в котором они обсудили прекращение войны. На этой неделе российские и американские официальные лица встретились для первого раунда переговоров и подняли вопрос о возможности более широкого сотрудничества в процессе, который исключает президента Украины Владимира Зеленского и его европейских союзников.

Нефть КТК становится все более важной альтернативой российским баррелям для поставок в Европу. После вторжения в Украину она ощутила лишь кратковременные перебои весной и летом 2022 года, когда российские власти заявили, что шторм повредил буи для загрузки танкеров.

С тех пор Казахстан пытается диверсифицировать маршруты поставок своей нефти, и в этом году он планирует отправить 1,5 млн тонн по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан, что больше 250 тысяч тонн в 2022 году, когда начались поставки. Центральноазиатская страна также планирует отправить 1,2 млн тонн сырой нефти в Германию по российским трубопроводам. Однако эти объемы ничтожны по сравнению с 63 млн тонн, отправленными по КТК в прошлом году.