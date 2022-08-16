Фото: Казахастан відмовився від вивчення російської мови у першому класі (t.me)

В уряді Казахстану пообіцяли, що школярі не будуть вивчати російську мову у першому класі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов заявив, що відтепер першокласники вивчатимуть лише казахську мову. "Із другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", — розповів він. Таке рішення пояснюють складністю вивчення одразу декількох мов.