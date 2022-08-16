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Казахастан відмовився від вивчення російської мови у першому класі

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Казахстан, Вівторок 16 серпня 2022 23:10
Казахастан відмовився від вивчення російської мови у першому класі Фото: Казахастан відмовився від вивчення російської мови у першому класі (t.me)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Казахстану пообіцяли, що школярі не будуть вивчати російську мову у першому класі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Міністр освіти Казахстану Асхат Аймагамбетов заявив, що відтепер першокласники вивчатимуть лише казахську мову.

"Із другого класу почнеться вивчення російської мови як окремої дисципліни, а з третього класу для всіх шкіл вивчатиметься англійська мова", — розповів він.

Таке рішення пояснюють складністю вивчення одразу декількох мов.

Нагадаємо, що у Латвії хочуть обмежити використання російської мови.

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