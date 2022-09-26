Кавказ против силовиков. Мобилизация вызвала массовые протесты в Дагестане

Протесты в Махачкале

Сегодня в столице республики попытались продолжить протест против мобилизации. Акция на центральной городской площади Ленина была подавлена, толком не успев начаться. Сотрудники полиции в штатском хотели разогнать людей, но завязалась драка. Против митингующих применялись электрошокеры и перцовый газ.

Участников акции сразу же начали задерживать. Несмотря на то, что протест жестко разгоняли и центральную улицу перекрыли, протестующих против мобилизации в Махачкале становилось все больше. Силовики избили десятки юношей и девушек.

После разгона площадь оцепили сотрудники полиции и Росгвардии. Силовики выборочно подходили к прохожим, выясняли, фиксировали ли они на видео то, что происходило на площади, и задержания.

Среди задержанных оказались и освещавшие акцию протеста журналисты: Идрис Юсупов из "Нового дела" и Сергей Айнбиндер из "РусНьюз".

Перед акцией и после нее центр Махачкалы оглушали сирены полицейских машин, которые беспрерывно ездили по центральным улицам. Предполагается, что в том числе таким образом силовики пытались предотвратить локальные протесты.

На данный момент известно о 110 задержанных. Как минимум 28 из них - несовершеннолетние.

Акции в Хасавюрте

На протесты в Хасавюрте сегодня вышли всего около 200 человек. Там тоже сегодня была массовая драка, силовики, в том числе в штатском, задерживали людей.

Как пишут местные СМИ, протестующих в Хасавюрте задерживали в очень грубой форме. Полиция хватала всех подряд. Известно о не менее 20 задержанных.

Фейк о приостановке мобилизации

На фоне протестов в сети появился документ о приостановке мобилизации в Дагестане, якобы подписанный военным комиссаром республики. В нем говорилось о том, что все мероприятия от 21 сентября приостанавливаются, в том числе вручение повесток военнообязанным.

Оказалось, что это фейк. Мобилизационные меры в Дагестане проходят в штатном режиме в соответствии с планом Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Почему именно Дагестан?

Протесты в Дагестане, вероятно, связаны с тем, что именно этот регион является лидером по потерям в Украине. Только по официальным данным, в Украине погибло более 300 выходцев их этой республики. У второй по потерям Бурятии - 276 погибших.

Фото: инфографика "Медиазоны"

В том, что чаще гибнут солдаты из национальных республик, может быть несколько объяснений: демография, особое отношение к воинской службе, большое количество военных частей в регионе, низкий уровень зарплат и безработица делают армию привлекательной для молодых мужчин.

Возможно, тяжелые потери и вынудили выйти на протесты в первую очередь женщин. Вчера в первый день митингов они кричали полицейским, что Россия сама напала на Украину, а захватчиков нельзя считать шахидами, то есть "воинами Аллаха". Участницы протестов скандировали "Нет войне!" и "Наши дети - не удобрение!".

Зеленский обратился к дагестанцам

Накануне президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на первый день протестов в Дагестане и призвал участников продолжать борьбу против мобилизации в России для того, чтобы сохранить жизни своих детей.

"Мы видим, что люди, в частности в Дагестане, начали бороться за свою жизнь. Мы видим, что они понимают: это вопрос - о жизни. Зачем их братьям и сыновьям погибать на этой войне? На войне, которую хочет один человек. Он же не посылает на войну своих детей. Боритесь за то, чтобы не отправили на смерть ваших детей - всех, кого могут забрать под эту преступную российскую мобилизацию", - отметил он.

В то же время Зеленский предупредил, что если мобилизованные все-таки решатся прийти на украинскую территорию - живыми их уже не отпустят.