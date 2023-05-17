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Пытали и угрожали убийством жителю Бучи: 9 военных РФ приговорили к тюремным срокам

Иллюстративное фото: девять военных РФ приговорили к тюремным срокам за пытки жителя Бучи (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд признал виновными девять российских военнослужащих, которые избивали, пытали и угрожали убийством жителю Бучи в период временной оккупации города.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Девять военнослужащих 64 отдельной мотострелковой бригады Сухопутных войск Вооруженных сил РФ в составе 35 общевойсковой армии признали виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Одного из российских военных приговорили к 12 годам лишения свободы, четырех - к 11 годам 6 месяцев, других - к 11 годам заключения.

Прокуроры доказали, что осужденные во время оккупации Бучи в течение марта 2022 года держали в заложниках гражданского мужчину, который не участвовал в боевых действиях и не имел оружия. Они не давали ему еду и воду.

Захватчики лишили потерпевшего возможности свободно передвигаться, завязывали глаза липкой лентой, связывали руки пластиковыми хомутами и угрожали убийством.

Оккупанты наносили мужчине телесные повреждения, чтобы получить информацию о расположении военных ВСУ и терробороны, а в частном случае и беспричинно. Его били кулаками по телу, а также прикладом оружия по ногам, пальцам ног и грудной клетке.

В настоящее время российские военные находятся в розыске.

Напомним, в Украине будут судить российского военного за казнь мирных жителей Бучанского района.

Кроме того, под суд пойдут российский подполковник и три военных за то, что они во время оккупации Бучи пытали жителей и имитировали их казнь.

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