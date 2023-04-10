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Убил выстрелом в голову. В Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 16:21
Убил выстрелом в голову. В Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей Фото: в Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, что во время оккупации Бучанского района он пытал жителей и имитировал их казнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора Украины.

Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района россиянин остановил на улице местного безоружного гражданского жителя.

"Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным Силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил пострадавшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия", - сказано в сообщении.

Кроме этого оккупант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом одного из местных жителей и приказал четырём лицам пройти в одну комнату. Там он держал их под прицелом и проводил допрос.

"После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он произвел выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять", - рассказали в прокуратуре.

Также ефрейтор незаконно завладел транспортными средствами местных жителей.
Убил выстрелом в голову. В Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей

Фото: в Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить оккупанта, издевающегося над гражданскими в Ирпене.

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