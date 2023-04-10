Убил выстрелом в голову. В Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей
Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, что во время оккупации Бучанского района он пытал жителей и имитировал их казнь.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора Украины.
Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района россиянин остановил на улице местного безоружного гражданского жителя.
"Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным Силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил пострадавшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия", - сказано в сообщении.
Кроме этого оккупант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом одного из местных жителей и приказал четырём лицам пройти в одну комнату. Там он держал их под прицелом и проводил допрос.
"После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он произвел выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять", - рассказали в прокуратуре.
Также ефрейтор незаконно завладел транспортными средствами местных жителей.
Фото: в Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей (t.me/pgo_gov_ru)
Напомним, ранее мы писали, что в Украине будут судить оккупанта, издевающегося над гражданскими в Ирпене.
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