Убил выстрелом в голову. В Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении военнослужащего РФ, что во время оккупации Бучанского района он пытал жителей и имитировал их казнь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса генпрокурора Украины.

Как установило следствие, в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района россиянин остановил на улице местного безоружного гражданского жителя.

"Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным Силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил пострадавшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия", - сказано в сообщении.

Кроме этого оккупант, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в дом одного из местных жителей и приказал четырём лицам пройти в одну комнату. Там он держал их под прицелом и проводил допрос.

"После этого, имитируя казнь безоружных мирных жителей, он произвел выстрел в потолок и покинул дом, пообещав прийти на следующий день и всех расстрелять", - рассказали в прокуратуре.

Также ефрейтор незаконно завладел транспортными средствами местных жителей.



Фото: в Украине будут судить военного РФ за казнь мирных жителей (t.me/pgo_gov_ru)