Пытали детей в детсаду Киева. Еще двоих воспитательниц заключили под стражу

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меры пресечения четырем воспитательницам частного коррекционного детского сада, подозреваемых в пытках детей", - заявили в прокуратуре.

Сегодня суд Киева подтвердил обоснованность подозрений и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании всем четырем подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Согласно материалам следствия, воспитательницы в течение длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников детского учреждения. Указанные действия сопровождались причинением детям сильной физической боли и нравственных страданий с целью наказать их за поведение или невыполнение указаний воспитателей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Однако, в случае доказательства вины работницам детсада угрожает до 10 лет за решеткой.