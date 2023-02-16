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Пытали детей в детсаду Киева. Еще двоих воспитательниц заключили под стражу

Фото: еще двум воспитательницам избрали меру пресечения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 16 февраля, четырех воспитательниц детского сада в Киеве заключили под стражу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры суд избрал меры пресечения четырем воспитательницам частного коррекционного детского сада, подозреваемых в пытках детей", - заявили в прокуратуре.

Сегодня суд Киева подтвердил обоснованность подозрений и удовлетворил ходатайство прокурора об избрании всем четырем подозреваемым безальтернативных мер в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Согласно материалам следствия, воспитательницы в течение длительного времени совершали противоправные действия в отношении малолетних воспитанников детского учреждения. Указанные действия сопровождались причинением детям сильной физической боли и нравственных страданий с целью наказать их за поведение или невыполнение указаний воспитателей.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Однако, в случае доказательства вины работницам детсада угрожает до 10 лет за решеткой.

Напомним, в частном детском саду Киева правоохранители разоблачили четырех воспитательниц, которые пытали детей. Им сообщили о подозрении.

Также мы писали, что двум воспитательницам уже избрали меру пресечения.

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