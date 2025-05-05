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"Католикам понравилось": Трамп прокомментировал фото в образе Папы Римского

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Президент США Дональд Трамп ответил на критику своего фото, где он изображен в образе Папы Римского. Считает, что верующим такое изображение понравилось, как и его жене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SkyNews.

Журналисты спросили у Трампа об изображении, на котором он одет как Папа Римский. Это фото, которое распространили на платформе Truth Social, а также с официального аккаунта Белого дома в сети X, вызвало возмущение среди представителей церкви. Однако президент считает, что верующим оно, наоборот, понравилось.

"Католикам оно понравилось", - заявил Трамп.

Впрочем глава Соединенных Штатов отрицает, что он сам сделал фото в образе Папы.

"Я не имею к этому никакого отношения. Кто-то сделал фото, где я одет как Папа, и выложил его в интернет", - отметил президент.

Он добавил, что не знает, откуда взялось изображение. Предположил, что фото мог сгенерировать искусственный интеллект.

"Я ничего об этом не знаю... хотя моей жене оно показалось милым", - добавил Трамп.

Фото: Трамп опубликовал фото в образе Папы (скриншот truthsocial.com/@realDonaldTrump)

 

Скандальное фото

Напомним, фото Трампа в Truth Social и на официальном аккаунте Белого дома в X (Twitter) в образе Папы Римского разозлило многих католиков.

Организация, представляющая епископов Нью-Йорка, заявила, что не видит "ничего смешного" в изображении, которое распространили официальные страницы Трампа и Белого дома в соцсетях.

Епископ Соединенной епархии Спрингфилда в штате Иллинойс Томас Джон Папроцкий жестко раскритиковал Трампа за его публикацию.

А бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци заявил, что изображение Трампа "оскорбляет верующих, институты и демонстрирует, что лидеру мировых правых нравится играть роль клоуна".

Ответ Вэнса

В скандал даже вмешался вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он встал на защиту Трампа. Вэнс в X (Twitter) написал пост в ответ на вопрос редактора The Bulwark Билла Кристола о том, "Вэнс не имеет ничего против такого неуважения и насмешек над святым отцом".

"Как правило, я не имею ничего против того, чтобы люди шутили, но не могу терпеть, когда люди начинают глупые войны, в которых гибнут тысячи моих соотечественников", - написал он.

Добавим, что в конце апреля журналисты спросили президента США Дональда Трампа, кого он видит следующим Папой. На что тот ответил, что сам бы хотел стать понтификом.

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Дональд ТрампПапа римский