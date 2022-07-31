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Катер підірвався на вибуховому пристрої в Одеській області: подробиці

Фото: катер підірвався на міні в Одеській області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лоцманський катер "Орлик" отримав пробоїну в результаті зіткненні з невідомомим вибуховим пристроєм в дунайському гирлі Бистре.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Південь" і Адміністрацію морських портів України.

Члени екіпажу повідомляють, що катер під час виконання лоцманскього рейсу поза маршрутом руху суден натрапив не на морську міну, а на інший вибуховий пристрій. Наразі точний тип боєприпасу визначають спеціалісти.

Зазначається, що через вибух утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії. Катер винесло поза межі морського каналу гирла з боку Чорного моря, де він і зупинився.

Екіпаж евакуйовали малим катером Морської охорони Держприкордонслужби. Постраждалих немає, обставини події уточнюються.

Наразі прохід гирлом для суден тимчасово обмежено.

Нагадаємо, на узбережжі в Одеській області виявили ще одну міну, військові її знешкодили.

Окрім цього, в Коблево Миколаївської області на міні підірвалися дві людини.

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Одеса