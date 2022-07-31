Катер підірвався на вибуховому пристрої в Одеській області: подробиці

Члени екіпажу повідомляють, що катер під час виконання лоцманскього рейсу поза маршрутом руху суден натрапив не на морську міну, а на інший вибуховий пристрій. Наразі точний тип боєприпасу визначають спеціалісти.

Зазначається, що через вибух утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії. Катер винесло поза межі морського каналу гирла з боку Чорного моря, де він і зупинився.

Екіпаж евакуйовали малим катером Морської охорони Держприкордонслужби. Постраждалих немає, обставини події уточнюються.

Наразі прохід гирлом для суден тимчасово обмежено.