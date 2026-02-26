Катер под флагом США ворвался в воды Кубы и открыл стрельбу: у Трампа впервые дали ответ

"Мы наблюдаем за этим. Надеемся, что все не окажется настолько плохо, как мы опасаемся. Но я не могу сказать больше", - сообщил Венс.

При этом авторитетное американское издание New York Times пишет: первоначальные сообщения в СМИ США указывали на то, что скоростной катер был частью флотилии из неопределенного количества судов.

Однако, как свидетельствуют обновленные данные разведки, атаке подверглось только одно судно. Обстрелянное судно не принадлежало Береговой охране или ВМС США, которые, как добавил американский чиновник, не имели никаких судов в районе стрельбы.

Посольство Кубы в Вашингтоне заявило, что у него нет подробностей, помимо заявления Министерства внутренних дел, в котором изложена ситуация с точки зрения кубинского правительства.