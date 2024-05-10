Штрафовать не вправе? Обязательно ли возить огнетушитель в машине

Наличие огнетушителя в автомобилях в Украине обязательно . Часто бывает, что сотрудники полиции выписывают штраф, если его нет. Но на самом деле такое нарушение предполагает только предупреждение.

Об этом в комментарии РБК-Украина говорит юрист практики гражданского и хозяйственного права ЮК "Приходько и партнеры" Дмитрий Зал . Он объяснил, какая ответственность на самом деле предусмотрена, если в вашем авто нет огнетушителя и полицейский зафиксировал такое нарушение.

Обязательно ли иметь огнетушитель в машине

Все водители знают, что огнетушитель всегда должен быть в автомобиле. Но не всем известно, что за его отсутствие предусмотрен не штраф, а предупреждение.

Обязанность водителя иметь на легковом автомобиле огнетушитель регламентирован п.31.4.7 ПДД Украины. Этот пункт устанавливает, что водителям запрещена эксплуатация транспортных средств, в частности, за отсутствие исправного огнетушителя на легковом, грузовом автомобиле, автобусе, подтверждает Дмитрий Зал.

"Довольно часто полицейские выписывают водителям легковых автомобилей штраф по ч.1 ст. 121 КУоАП и штрафуют на 340 гривен. Но хочу обратить внимание водителей на то, что такое постановление не отвечает предписаниям законодательства", – говорит юрист.

Это связано с тем, что ст. 121 КУоАП устанавливает ответственность за управление транспортным средством, имеющим технические неисправности. Но в то же время отсутствие в легковом автомобиле огнетушителя не свидетельствует о технических неисправностях, с которыми запрещается его эксплуатация.

"Таким образом получается, что штраф за управление автомобилем без огнетушителя является незаконным. Такое нарушение необходимо квалифицировать по ст. 125 КУоАП (другие нарушения ПДД), которая предусматривает только предупреждение", – обращает внимание собеседник.

Важно: Предупреждение вместо штрафа также предусмотрено за отсутствие в автомобиле аптечки и знака аварийной остановки.