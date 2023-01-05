Катал полковника РФ, а ныне обороняет Бахмут. ВСУ показали трофейного "Тигра"

ВСУ во время боев в Херсонской области забрали себе трофейную бронемашину "Тигр", которая сейчас служит нуждам Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Министерства обороны Украины в Telegram.

"Во время наступления в Херсонской области наши защитники отправили командира военной базы и его охрану - дюжину кадыровцев - за российским кораблем, а сами взяли трофейную технику и ценные достижения: карты, средства связи", - заявили в министерстве.

Ранее, по словам Минобороны, этот трофейный "Тигр" катал российского полковника, однако сейчас вместе с броневиком БПМ-97 "Выстрел" (ранее КамАЗ-43269 - ред.) активно участвуют в обороне Бахмута.