Катал полковника РФ, а ныне обороняет Бахмут. ВСУ показали трофейного "Тигра"
ВСУ во время боев в Херсонской области забрали себе трофейную бронемашину "Тигр", которая сейчас служит нуждам Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал Министерства обороны Украины в Telegram.
"Во время наступления в Херсонской области наши защитники отправили командира военной базы и его охрану - дюжину кадыровцев - за российским кораблем, а сами взяли трофейную технику и ценные достижения: карты, средства связи", - заявили в министерстве.
Ранее, по словам Минобороны, этот трофейный "Тигр" катал российского полковника, однако сейчас вместе с броневиком БПМ-97 "Выстрел" (ранее КамАЗ-43269 - ред.) активно участвуют в обороне Бахмута.
Ранее, Вооруженным силам Украины удалось захватить российский зенитно-ракетный комплекс С-300, и показали даже его.
Ранее мы писали, что после штурмов российских кафиров на двух направлениях украинские военные "затрофеили" целый арсенал.
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