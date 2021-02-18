Кататися можна, а їсти - ні: в Буковелі закриють заклади громадського харчування
На гірськолижних курортах Івано-Франківської області, включаючи Буковель, з наступного тижня буде заборонена їжа в приміщеннях закладів громадського харчування. Дозволять лише роботу на винос.
Про це повідомляє місцеве видання Курс.
Держспоживслужба дозволила продовжити роботу самих гірськолижних курортів, але приймати всередині відвідувачів ресторани і кафе не зможуть. Будуть працювати лише ті, хто перебудовуються під прийом замовлень на винос.
Посилення карантину в області відбудеться з 22 лютого.
Раніше повідомлялося, що зростання захворюваності COVID-19 спостерігається у Вінницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Чернівецькій областях. У цих областях посилять контроль за карантином.
Нагадаємо, в Україні вперше розгорнутий мобільний госпіталь для COVID-хворих. Госпіталь розгорнутий на території Івано-Франківської області, де переповнені лікарні.
Крім того, вчора голова Чернівецької області заявив про "загрозливої ситуації" з коронавірусом. В області зростає кількість госпіталізацій хворих COVID-19.