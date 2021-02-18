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Кататься можно, а есть - нет: в Буковеле закроют общепиты

Новина українською → Ивано-Франковская область, Четверг 18 февраля 2021 22:33
Кататься можно, а есть - нет: в Буковеле закроют общепиты Фото: линия Буковеля (bukovel.com)
Автор: Роман Тверденко

На горнолыжных курортах Ивано-Франковской области, включая Буковель, со следующей недели будет запрещена еда в помещениях общепитов. Разрешат только работу на вынос.

Об этом сообщает местное издание Курс.

Госпотребслужба разрешила продолжить работу самих горнолыжных курортов, но принимать внутри посетителей рестораны и кафе не смогут. Будут работать только те, кто перестроятся под прием заказов на вынос.

Ужесточение карантина в области произойдет с 22 февраля.

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Черновицкой областях. В этих областях усилят контроль за карантином.

Напомним, в Украине впервые развернут мобильный госпиталь для COVID-больных. Госпиталь развернут на территории Ивано-Франковской области, где переполнены больницы.

Кроме того, вчера глава Черновицкой области заявил об "угрожающей ситуации" с коронавирусом. В области растет количество госпитализаций больных COVID-19.

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