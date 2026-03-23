Катастрофические потери: Сырский раскрыл детали провала 4-дневного наступления РФ

Наступление РФ и направления удара

Как рассказал главком, в течение четырех суток на этой неделе, с 17 по 20 марта 2026 года, повышалась интенсивность наступательных действий россиян.

"Враг пытался прорвать оборонительные порядки наших войск сразу на нескольких стратегических направлениях. По всей линии боевого соприкосновения развернулись ожесточенные бои. В целом враг за эти четыре дня провел 619 штурмовых действий", - отметил Сырский.

По его словам, основной удар захватчики сосредоточили на Покровском и Александровском направлениях, где было самое высокое количество атак. В частности, на Покровском направлении войска РФ атаковали позиции украинских войск 163 раза, на Александровском направлении - 96 раз.

Не менее напряженной оставалась ситуация на Константиновском направлении, где российские войска совершили 84 штурмовых действия, а также на Очеретинском, Лиманском и Купянском направлениях, где произошло всего более полутора сотен боевых столкновений.

ВСУ сорвали планы захватчиков

"Несмотря на колоссальное давление и привлечение значительных резервов, российское командование не смогло выполнить поставленные задачи. Благодаря профессиональным, слаженным действиям украинских воинов, на нескольких направлениях наступательные действия врага удалось остановить. На некоторых участках фронта бои высокой интенсивности продолжаются, но враг вынужден переходить к перегруппировке своих сил", - заявил Сырский.

Захватчики пытаются подтянуть новые подразделения и готовятся к продолжению атак, делая ставку на ухудшение погодных условий, что, по их мнению, должно снизить эффективность украинской аэроразведки, помешать работе беспилотных систем и артиллерии.

Катастрофические потери России

По словам главкома,"командование войск РФ бросило в "мясные штурмы" десятки тысяч солдат, однако цена этой попытки наступления оказалась для агрессора катастрофической".

"За четверо суток интенсивных штурмовых действий враг потерял более 6090 военнослужащих убитыми и ранеными. Тогда как в течение недели общие потери врага составили около 8710 человек убитыми и тяжелоранеными", - заявил Сырский.

Также Силы обороны уничтожили немало вражеской военной техники и вооружения.

"Мы были готовы к увеличению интенсивности нашествия российской орды, поэтому приняли необходимые управленческие решения. Войска получили пополнение, были обеспечены военной техникой, вооружением, боеприпасами", - рассказал главнокомандующий.

"Вместе с тем хочу подчеркнуть, что успешное отражение массированных штурмов врага стало возможным прежде всего благодаря мужеству и стойкости каждого воина, который выполняет боевые задачи и держит строй в этих сверхсложных условиях", - добавил он.

По его словам, как и четыре года назад, в начале полномасштабного вторжения РФ, украинские защитники доказали свое преимущество на поле боя.

На отдельных направлениях воины ВСУ перехватили инициативу и проводят собственные активные действия, применяя тактику активной обороны.

"Спасибо воинам, которые выстояли под натиском врага, удерживают определенные рубежи и продолжают освобождать украинскую землю от захватчиков", - подчеркнул Сырский.