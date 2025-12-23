В катастрофе Ми-24 погиб участник последнего авиапрорыва на "Азовсталь" Александр Шемет

Что известно об обстоятельствах гибели

О гибели экипажа 18 декабря сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. Виктора Павленко. По имеющейся информации, катастрофа произошла в Черкасской области. Официального заключения о причинах трагедии пока нет.

Предварительная версия

Предварительные данные расследования свидетельствуют, что вертолет столкнулся с вражеским беспилотником типа "шахед".

По словам Юрия Шемета, вечером 17 декабря экипаж получил приказ вылететь на перехват вражеских беспилотников. Вертолет поднялся в воздух и поддерживал связь с пунктом управления, однако впоследствии перестал фиксироваться на радарах. Это свидетельствовало о его падении.

Сейчас продолжается идентификация тел погибших. Также продолжается расследование с расшифровкой данных бортового самописца. По словам родственников, запись подтверждает, что неисправностей вертолета или ошибки пилота не было - все системы работали исправно.

Кто такой Александр Шемет

Александр Шемет родился в городе Корюковка Черниговской области. Большую часть жизни он прожил во Львовской области, куда был направлен после завершения военного вуза. С 2015 года участвовал в АТО на востоке Украины, а с началом полномасштабного вторжения оборонял Киев.

Он имел награды "Казацкий крест" I и II степеней, был награжден орденами Данила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени. Звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" получил после выполнения боевого задания 5 апреля 2022 года - последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе.

"Он доставлял боеприпасы и медикаменты в оккупированный Мариуполь, а обратно забирал раненых. Несмотря на сильный обстрел, сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться", - рассказал брат погибшего.

13 декабря Александру исполнилось 55 лет. Это была последняя дата, когда братья общались. У него остались мать, жена, дочь и сын, который также служит в ВСУ.