В катастрофе Ми-24 погиб участник последнего авиапрорыва на "Азовсталь" Александр Шемет

На борту украинского вертолета Ми-24, экипаж которого погиб 17 декабря во время выполнения боевого задания, находился Александр Шемет - Герой Украины, командир экипажа и участник последнего авиапрорыва на "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий брата командира экипажа Юрия Шемета для "Суспільного Чернігів".
По словам Юрия Шемета, вечером 17 декабря экипаж получил приказ вылететь на перехват "шахедов".
"Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии вертолет перестал фиксироваться на радаре. Это означало, что он уже упал. На месте падения найдены четыре тела. Все члены экипажа погибли", - рассказал он.
О гибели экипажа 18 декабря сообщила пресс-служба 12-й отдельной бригады армейской авиации им. Виктора Павленко. По имеющейся информации, катастрофа произошла в Черкасской области. Официального заключения о причинах трагедии пока нет.
Предварительные данные расследования свидетельствуют, что вертолет столкнулся с вражеским беспилотником типа "шахед".
Сейчас продолжается идентификация тел погибших. Также продолжается расследование с расшифровкой данных бортового самописца. По словам родственников, запись подтверждает, что неисправностей вертолета или ошибки пилота не было - все системы работали исправно.
Александр Шемет родился в городе Корюковка Черниговской области. Большую часть жизни он прожил во Львовской области, куда был направлен после завершения военного вуза. С 2015 года участвовал в АТО на востоке Украины, а с началом полномасштабного вторжения оборонял Киев.
Он имел награды "Казацкий крест" I и II степеней, был награжден орденами Данила Галицкого и Богдана Хмельницкого III степени. Звание Героя Украины с орденом "Золотая Звезда" получил после выполнения боевого задания 5 апреля 2022 года - последнего авиапрорыва на "Азовсталь" в Мариуполе.
"Он доставлял боеприпасы и медикаменты в оккупированный Мариуполь, а обратно забирал раненых. Несмотря на сильный обстрел, сумел сохранить машину, экипаж и успешно вернуться", - рассказал брат погибшего.
13 декабря Александру исполнилось 55 лет. Это была последняя дата, когда братья общались. У него остались мать, жена, дочь и сын, который также служит в ВСУ.
