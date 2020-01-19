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Катастрофа літака МАУ: США висловили співчуття родинам загиблих українців

Новини » Політика     19.01.2020 - 17:11
Катастрофа літака МАУ: США висловили співчуття родинам загиблих українців
Фото: церемонія прощання (ВП)

Сьогодні до Києва були доставлені тіла загиблих в авіакатастрофі в Ірані українців

Сполучені Штати висловили співчуття родинам і друзям українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби посольства США в Україні.

У посольстві повідомили, що США підтримують українців в день, коли були повернуті тіла загиблих в авіакатастрофі.

"Сполучені Штати Америки разом з народом України сьогодні, коли тіла загиблих українців в авіакатастрофі рейсу PS 752 повертаються додому. Ми висловлюємо глибокі співчуття родинам і друзям загиблих", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, тіла загиблих в результаті атаки на літак МАУ в Ірані українців доставили в Україну. Так, літак з тілами українців, загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ в Ірані, прибув в міжнародний аеропорт "Бориспіль".

На церемонію прощання із загиблими прибули президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, спікер парламенту Дмитро Разумков, глава СБУ Іван Баканов та інші представники влади.

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