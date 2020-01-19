Катастрофа самолета МАУ: США выразили соболезнования семьям погибших украинцев

Фото: церемония прощания (ОП)

Сегодня в Киев были доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Соединенные Штаты выразили соболезнования семьям и друзьям украинцев, погибшим в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства США в Украине.

В посольстве сообщили, что США поддерживают украинцев в день, когда были возвращены тела погибших в авиакатастрофе.

"Соединенные Штаты Америки вместе с народом Украины сегодня, когда тела погибших украинцев в авиакатастрофе рейса PS 752 возвращаются домой. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

Сполучені Штати Америки разом з народом України сьогодні, коли тіла загиблих українців у авіакатастрофі рейсу PS 752 повертаються додому. Ми висловлюємо найглибші співчуття сім’ям та друзям загиблих. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 19, 2020

Напомним, тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.