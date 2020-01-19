ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Катастрофа самолета МАУ: США выразили соболезнования семьям погибших украинцев

Новости » Политика     19.01.2020 - 17:11
Катастрофа самолета МАУ: США выразили соболезнования семьям погибших украинцев
Фото: церемония прощания (ОП)

Сегодня в Киев были доставлены тела погибших в авиакатастрофе в Иране украинцев

Соединенные Штаты выразили соболезнования семьям и друзьям украинцев, погибшим в авиакатастрофе в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы посольства США в Украине.

В посольстве сообщили, что США поддерживают украинцев в день, когда были возвращены тела погибших в авиакатастрофе.

"Соединенные Штаты Америки вместе с народом Украины сегодня, когда тела погибших украинцев в авиакатастрофе рейса PS 752 возвращаются домой. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших", - говорится в сообщении.

Напомним, тела погибших в результате атаки на самолет МАУ в Иране украинцев доставили в Украину. Так, самолет с телами украинцев, погибших в результате авиакатастрофы самолета МАУ в Иране, прибыл в международный аэропорт "Борисполь".

На церемонию прощания с погибшими прибыли президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко, спикер парламента Дмитрий Разумков, глава СБУ Иван Баканов и другие представители власти.

В Иране опознали 169 жертв катастрофы украинского самолета Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран не собирается отдавать черные ящики
Новости Украины Соединенные Штаты Америкиавиакатастрофа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь