Катастрофа літака під Харковом: лікар розповів про стан вцілілого курсанта

Фото з місця події (dsns.gov.ua)

Вцілілий в результаті краху військового літака АН26 в Харківській області курсант зараз з травмами середнього ступеня перебуває в лікарні. Його перевели з реанімації в соматичне відділення.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив головний лікар лікарні Едуард Хорошун.

"Він був спочатку розташований у реанімаційному відділенні. Зараз на ранок, з поліпшенням, також в середньому ступені важкості переведений в соматичне відділення. Рани загояться. Я думаю, що наступної неділі стане питання про виписку з наступною відпусткою за станом здоров'я", - зазначив керівник лікарні, куди доставили курсанта.

За словами матері вцілілого курсанта, він вистрибував з літака на ходу. Його парашут не розкрився, оскільки висота була низькою.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Андрій Таран розкрив деталі аварії військового літака. Серед іншого, на місці трагедії рятувальники продовжують розбір конструкцій літака і пошук "чорних скриньок".

Зазначимо, сьогодні вранці рятувальники знайшли тіло ще однієї людини, загиблої у катастрофі.

Також РБК-Україна писало, що урядова комісія з розслідування причин авіакатастрофи розпочала свою роботу.