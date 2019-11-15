Слідство у справі МН17: бойовики отримували вказівки з Росії

Спільна слідча група (JIT) по справі аварії рейсу МН17 заявила, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації. Про це говориться звіті JIT.

Як наголошується, JIT провела бесіди з кількома свідками, які були членами "ДНР" влітку 2014 року.

"У JIT, однак, є підстави припускати, що, насправді, вони отримали вказівки з Російської Федерації. JIT провела бесіди з кількома свідками, які були членами "ДНР" влітку 2014 року. Ці свідки заявили, що ключові фігури збройного угруповання отримували вказівки з Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Їх показання підтверджуються телефонними розмовами, які були записані в той же час. Наприклад, розмовою, в якому брав участь Олександр Бородай, один з тих самих ключових фігур.

"Ну, у вас плани, що далеко йдуть, а в мене - ні. Я виконую накази та захищаю інтереси виключно однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все", - говорить Бородай в телефонній розмові.

Крім того, різні джерела, в тому числі показання свідків, вказують на те, що самопроголошений "уряд ДНР" фінансувався російськими доброзичливцями. За словами "члена ДНР", майже весь бюджет "ДНР" був профінансований за рахунок російських коштів.

"Ознаки тісних зв'язків між російськими урядовцями та лідерами "ДНР" піднімають питання про можливу участь чиновників у розгортанні ЗРК" БУК ", з якого 17 липня 2014 року було збито авіалайнер рейсу MH17. ЗРК" БУК "належав 53-й зенітній ракетній бригаді, підрозділи російських збройних сил в Курську, Російська Федерація ", - йдеться у висновку.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль раніше заявляла, що Міжнародне слідство використовує всі міжнародно-правові методи для залучення Російської Федерації до відповідальності за знищення малазійського літака рейсу МН17 в 2014 році.

Зазначимо, що рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпаж.