Катастрофа MH17: Україна продовжила угоду з Нідерландами з розслідування

Україна продовжила дію угоди з Нідерландами про співпрацю з розслідування катастрофи MH17. Таким чином, воно буде діяти до 1 серпня 2021 року.
Сьогодні відповідний закон опублікували у виданні "Голос України".
Документ набирає чинності з дня оприлюднення.
Багатонаціональну Міжнародну місію захисту розслідування катастрофи літака Malaysian Airlines рейсу MH17 створили угодою від 28 липня 2014 року.
Її основним завданням є сприяння збору решток, проведення розслідування, а також здійснення інших видів діяльності, які можуть бути узгоджені між сторонами.
Українська сторона передала Нідерландам повноваження на проведення розслідування причин і наслідків авіаційної катастрофи, яка сталася на Донбасі в 2014 році.
В результаті авіакатастрофи загинули 298 осіб.
Нагадаємо, вчора Зеленський підписав відповідний закон.
Як писало РБК-Україна, в грудні минулого року Верховна рада схвалила продовження угоди з Нідерландами по катастрофі МН17.
Суд уже відхилив розгляд альтернативних версій катастрофи рейса MH17.