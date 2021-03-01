Обвинувачений у справі MH17 судиться з Bellingcat через розслідування

Колишній ватажок бойовиків на Донбасі Ігор Безлер судиться в Росії проти журналістів-розслідувачів з Bellingcat. Він вимагає прибрати згадку себе в розслідуванні про катастрофі Boeing рейсу MH17 в 2014 році.

Відомо, що Безлер почав справу восени в 2020 році, подавши позов у суді Санкт-Петербурга. Йому допомагають три юриста.

У своєму позові Безлер вимагає від Bellingcat спростувати публікації, в яких містяться фрагменти переговорів бойовиків в епізоді зі збитим рейсом MH17 над Донбасом влітку 2014 року, які перехопила Служба безпеки України.

Журналісти у своїх публікаціях називають Безлера важливим свідком катастрофи, при цьому допускаючи, що його підлеглі могли помилково оповістити російських військових про рейс, прийнявши його за український військовий літак.

Екс-ватажок бойовиків стверджує, що журналісти помилково зрозуміли його телефонні переговори і на підставі цього визначили його як особу, причетну до краху літака.

У позові сказано, що згадування його в публікаціях є "порочним" і вимагає видалити всі 140 згадок в текстах про нього, а також виплатити компенсацію в 500 тисяч рублів за "надзвичайні моральні страждання".

Bellingcat не збирається прибирати згадки Безлера зі своїх матеріалів. Адвокат організації в російському суді Саркіс Дарбінян допускає, що ситуація може призвести до блокування сайту на території Росії, оскільки такий механізм передбачений законодавством.