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Катастрофа MH17: дві жертви досі не ідентифіковані

Новини » Суспільство     05.03.2020 - 18:21
Катастрофа MH17: дві жертви досі не ідентифіковані
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

На сьогодні дві жертви з 298 залишаються не ідентифікованими

Через майже шість років після авіакатастрофи MH17 на Донбасі дві жертви досі залишаються не ідентифікованими. Про це пише голландське видання De Telegraaf.

Повідомляється, що з 298 жертв катастрофи MH17 не ідентифікованими залишаються 16-річний Гері Слок та 58-річний Алекс Плог. За словами експерта Нідерландського інституту судової експертизи Арно Кела, для ідентифікації використовувалися новітні методи вилучення ДНК.

"У нас все ще є фрагменти кісток з місця катастрофи, з яких ми вже не змогли витягти ДНК... Ми отримали тисячі зразків тканин і осколків, а також особисті речі, які можуть містити ДНК... Крім двох осіб нам це вдалося. Ми не здаємося", - зазначив він.

Зазначимо, Гері Слок є тим самим хлопцем, який перед самим вильотом з Амстердама до Куала-Лумпур опублікував останнє селфі зі своєю матір'ю Петрою ван Лангевельд. У перші дні після катастрофи фото активно тиражували світові ЗМІ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кримінальна справа про авіакатастрофу MH17 на Донбасі містить близько 36 тис. сторінок. У понеділок, 9 березня, стартує судовий процес в Нідерландах.

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