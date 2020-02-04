Катастрофа MH17: обвинувачений Пулатов не буде присутнім на суді

Фігурант справи про катастрофу MH17 на Донбасі Олег Пулатов не буде присутнім на суді особисто. Про це повідомляє голландське видання telegraaf.nl.

Повідомляється, що Пулатова в суді захищатимуть нідерландські адвокати Будевейн ван Ейк і Сабіна тен Дошшат, а також російський юрист Олена Кутіна. Видання зазначає, що Пулатова викликали до Нідерландів як підозрюваного у причетності до катастрофи MH17, в результаті якої загинули 298 осіб.

Зазначимо, на момент катастрофи Пулатов був заступником начальника розвідувальної служби самопроголошеної "Донецької народної республіки". Як стверджують в юридичній компанії, він не буде присутній на суді особисто, але буде представлений своїми адвокатами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прокуратура Нідерландів пред'явила обвинувачення фігурантам справи МН17. У причетності до катастрофи крім Пулатова звинувачуються Сергій Дубинський, Ігор Гіркін ("Стрєлков") і українець Леонід Харченко.

Сьогодні стало відомо, що колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков не має наміру давати показання.