Малайзія закликала не політизувати суд по катастрофі MH17

Фото: слідство на місці авіакатастрофи (Ministerie van Defensie)

Малайзія просить не допустити політичного тиску на слідство та суд

Влада Малайзії в шосту річницю катастрофи рейсу MH17 на Донбасі закликає не політизувати розслідування і судовий процес. Офіційний Куала-Лумпур вимагає не допустити політичного тиску на суд.

Офіційне звернення міністра транспорту Малайзії Ві Ка Сіонга опубліковано на його сторінці в Facebook.

Міністр від імені уряду Малайзії висловив солідарність з родичами 298 жертв авіакатастрофи, в тому числі 43 малазійських пасажирів і членів екіпажу, які хочуть добитися справедливості в суді.

Малайзія в черговий раз заявляє про свою відданість Спільній слідчій групі (JIT) та судовому процесу, який заслуговує довіри і проходить відкрито. А також наполягає, що всі держави і суб'єкти повинні в повній мірі співпрацювати зі слідством у відповідності з резолюцією Радбезу ООН.

"Не можна допустити, щоб це розслідування і судовий розгляд припинилися з часом чи під впливом політичного тиску будь-якої держави. Тільки ретельний і вичерпний юридичний процес притягнення винних у цьому нелюдському злочині до відповідальності може вшанувати пам'ять жертв і найближчих родичів", - додав Сіонг.

Він також підкреслив, що Малайзія залишається твердою у своїх зобов'язаннях добитися компенсацій для сімей загиблих.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський завив, що Київ зацікавлений у тому, щоб відкрилася вся правда про катастрофу літака "Малазійських авіаліній" на Донбасі в липні 2014 року.

Європейський союз вже виступив зі своєю заявою і очікує, що Росія візьме відповідальність за катастрофу MH17.

Авіакатастрофа літака рейсу MH17 Амстердам - Куала-Лумпур сталася 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю. За даними слідства, пасажирський борт збили з установки "Бук", яку бойовикам надала Російська Федерація. На сьогодні підозрюваними у цій справі проходять троє громадян Росії та один українець.