Катастрофа MH17: в даних слідства фігурує Аксьонов

"Голова" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов фігурує в даних розслідування катастрофи літака рейсу MH17 в 2014 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За даними слідства, Аксьонов організовував військову підтримку представникам сепаратистських угрупувань так званих "ДНР" та "ЛНР" на Донбасі. Представники сепаратистів контактували з Аксьоновим перед катастрофою.

"Ми знаємо, що група була в контакті з Сергієм Аксьоновим, він був призначений "керівником" Криму, а як ви знаєте півострів був анексований Росією навесні 2014 року. Було звернення до Аксьонова і велась розмова про військову підтримку з Росії", - розповіли слідчі.

Як доказ, представники слідства надали аудіозапис переговорів Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова") з Аксьоновим, на якому "глава" Криму підтверджує, що військова "підтримка" вже готується.

Відео: переговори сепаратистів з Аксьоновим (ГПУ)

Нагадаємо, раніше підозрюваний у причетності до катастрофи рейсу MH17 Ігор Гіркін заперечив, що постріл по літаку могли зробити сепаратисти. За його словами, сепаратисти не причетні до катастрофи.

Додамо, рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно в 40 кілометрах від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.