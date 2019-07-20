Катастрофа MH-17: СБУ спростувала дані про затримання водія, який перевозив "Бук"

Фото: уламки літака MH17 (flickr.com/jeroenakkermans)

СБУ затримала не водія, а бойовика, який раніше захопив транспорт, що використали для перевезення ЗРК

Служба безпеки України спростувала поширену раніше у ЗМІ інформацію про затримання начебто водія трейлера, на якому перевозили зенітно-ракетний комплекс "Бук", із котрого збили літак Малайзійських авіаліній рейсу MH-17. Про це передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр СБУ.

Зазначається, що у спецслужбовці у складі міжнародної спільної слідчої групи розслідують факт збиття пасажирського літака "Боїнг"-777 рейсу МН-17. Як пише прес-центр СБУ, після одного із брифінгів щодо ходу розслідування трагедії окремі ЗМІ розповсюдили недостовірну інформацію щодо затримання водія трейлера, який перевозив "Бук" 17 липня 2014 року - у день катастрофи.

"Насправді на брифінгу було згадано про факт арешту та засудження українським судом бойовика терористичної організації "ДНР", причетного до незаконного захоплення у Донецьку в липні 2014 року трейлера. На ньому у подальшому інші особи перевозили ЗРК "Бук" територіями Луганської та Донецької областей, тимчасово непідконтрольній українській владі, з якого був збитий Боїнг-777 рейсу МН-17", - пояснили в СБУ.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Росія та Нідерланди ведуть конфіденційні переговори з приводу розслідування збитого малазійського Боїнга 777 рейсу MH17 у небі над Донбасом в липні 2014 року.

У червні 2019 року Міжнародна слідча комісія (JIT) в Нідерландах назвала імена чотирьох підозрюваних у катастрофі МН17.

Європейський союз закликав Російську Федерацію визнати свою відповідальність за катастрофу малазійського рейсу MH17 і розпочати співпрацю зі слідством.