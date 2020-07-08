Іран не йде на переговори про компенсації жертвам катастрофи МАУ

Фото: Євген Єнін (РБК-Україна)

Поки рано говорити про конкретних сумах компенсації

Іран не йде на переговори з Україною щодо виплати компенсацій жертвами авіакатастрофи рейсу "Міжнародних авіаліній України". Іранський уряд відхилив пропозицію української сторони почати процес.

Про це в інтерв'ю BBC повідомив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

За його словами, Україна відразу направила ноту з пропозицією розпочати переговори після появи в ЗМІ інформації про готовність Ірану до виплати компенсацій.

"Буквально сьогодні (7 липня - ред.) ми отримали комунікацію з Тегерана про те, що іранська сторона не готова прийняти пропозицію Києва щодо переговорів", - сказав Єнін.

Він зазначив, що зараз рано говорити про конкретні суми компенсацій.

"Справа в тому, що визначення суми є результатом дуже комплексної експертизи, враховуються абсолютно всі обставини справи. Ми... щиро сподіваємося, що іранська сторона все ж під впливом ряду факторів погодиться якомога швидше почати переговорний процес", - повідомив заступник глави МЗС.

Зазначимо, літак МАУ був збитий іранськими військовими 8 січня 2020 року під час зльоту поблизу аеропорту Тегерана. Жертвами авіакатастрофи стали 176 осіб.

Нагадаємо, на початку липня країни жертв авіакатастрофи МАУ підписали меморандум, згідно з яким Україна була уповноважена вести переговори з Іраном про виплату компенсацій.

Пізніше міністр закордонних справ Швеції Анна Лінде повідомила, що Іран погодився виплатити компенсації жертвам авіакатастрофи.