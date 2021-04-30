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Катастрофа АН-26 в Чугуєві: підозрюють ще трьох військовослужбовців

Автор: Дмитро Левицький

Прокуратура повідомила про підозру ще трьом військовослужбовцям у справі про катастрофу військового літака АН-26 в Чугуєві минулого року. Тоді жертвами аварії літака стали 26 військовослужбовців.

Про це заявили в Офісі генпрокурора.

Підозру оголосили заступнику командира військової частини А4104 з льотної підготовки, ще одному заступнику командира та екс-начальнику Харківського національного університету Повітряних сил.

Заступників підозрюють у порушенні правил підготовки та проведення польотів, а також недбалому ставленні до військової служби, а екс-начальника університету, який зараз є депутатом Харківської облради, підозрюють лише у недбалому ставленні до військової служби.

"Всім їм вручені також клопотання про обрання запобіжних заходів. Сторона обвинувачення у суді проситиме про застосування до них домашнього арешту", - заявили в прокуратурі.

Нагадаємо, 25 вересня в Чугуєві розбився військовий літак АН-26. Жертвами катастрофи стали офіцери та курсанти Харківського національного університету Повітряних сил. Вижив тільки один курсант.

Після катастрофи АН-26 очільника Харківського національного університету Повітряних сил відсторонили від посади.

Як писало РБК-Україна, у справі про катастрофу АН-26 фігурує командувач Повітряних сил Сергій Дроздов, якого підозрюють у халатності.

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Новини України катастрофарозслідуванняЧугуевАН-26