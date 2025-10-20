Катастрофа в аэропорту Гонконга: самолет из Дубая сорвался в море сразу после посадки

В международном аэропорту Гонконга произошла серьезная авиационная авария: грузовой самолет Boeing 747-481, выполнявший рейс компании Emirates из Дубая, после посадки съехал за пределы взлетно-посадочной полосы и оказался в воде.

По предварительным данным, воздушное судно столкнулось с автомобилем наземной службы аэропорта, который находился на линии движения. В результате удара самолет потерял управление, прорвал ограждение и скатился в море.

Вместе с самолетом в воду упал и служебный автомобиль, в котором находились два человека. Их судьба пока остается неизвестной - работников считают пропавшими без вести, поисковая операция продолжается. Спасатели говорят, что существует высокая вероятность гибели, поскольку удар был внезапным, а автомобиль быстро ушел под воду.

На место аварии прибыли подразделения экстренных служб, водолазы и пожарные команды. Северную полосу аэропорта временно закрыли, пассажирам советуют ожидать задержек и изменений в расписании рейсов.

Кстати, это уже вторая крупная авария с участием Boeing 747 в истории Гонконга. В 1993 году самолет China Airlines во время шторма также съехал с полосы в воду в бывшем аэропорту Кайтак. Тогда 23 человека получили травмы, но жертв удалось избежать.

Нынешний инцидент может стать одним из самых громких в новейшей истории аэропорта Гонконга, который входит в десятку самых загруженных в мире по объему грузовых перевозок.