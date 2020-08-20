Катарська компанія отримала в концесію зерновий порт у Миколаєві

Спеціалізований порт "Ольвія" у Миколаєві передано в концесію на 35 років. Концесіонером стала катарська компанія QTerminals, яка управляє найбільшим торговим портом Катару - Хамад.

Про це міністр інфраструктури Владіслав Криклій написав у Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, за умовами концесії всього за 35 років концесії повинно бути залучено до 17,3 млрд грн інвестицій.

За його даними, це перша пряма катарська інвестиція та одна з найбільших прямих іноземних інвестицій у портову галузь України за всю історію незалежності.

Криклій навів головні умови договору:

Щорічний концесійний платіж становитиме щонайменше 80 млн грн.

Концесіонер має забезпечити мінімальний обсяг перевалки вантажів не менше 2,55 млн тонн на рік

Близько 80 млн грн буде спрямовано на покращення інфраструктури Миколаєва.

Планується будівництво нових об’єктів нерухомості на території підприємства - зернового терміналу/універсального перевантажувального комплексу.

Впродовж перших 6 років концесіонер гарантує зайнятість трудовому колективу та належний рівень зарплати.

Криклій також повідомив, що сьогодні оголошено старт концесійного проекту в порту Чорноморська і вже розпочато конкурс на відбір консультантів для підготовки ТЕО та тендерної документації.

Спеціалізований морський порт "Ольвія" розташований в Миколаївській області на лівому березі Бузько-Дніпровського лиману на північному узбережжі Чорного моря. Порт "Ольвія" перевантажує різноманітні вантажі, але в основному зосереджуються на зернових та будівельних матеріалах, на які припадає 80% загального обсягу перероблених вантажів.

Нагадаємо, 26 червня в концесію передали перший порт в Україні - морський торговий порт в Херсоні.

Зазначимо, Україна встановила рекорд з експорту зерна.

За результатами 2019/2020 маркетингового року на зовнішні ринки поставлено рекордні 57,2 млн тонн зернових, зернобобових та борошна. Це на 6,8 млн тонн більше ніж у минулому маркетинговому році, коли експорт склав 50,4 млн тонн.