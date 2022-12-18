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В Катаре заявили о возможном ухудшении отношений с Евросоюзом: СМИ узнали причину

Фото: в Катаре заявили о возможном ухудшении отношений с Евросоюзом (flickr by libereurope)
Автор: Иван Носальский

Отношения Катара с Евросоюзом могут ухудшиться, если чиновникам страны Персидского залива запретят посещать Европарламент из-за недавнего коррупционного скандала.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Barron’s, об этом заявил неназванный катарский дипломат.

По его словам, бельгийские власти используют “неточную информацию” для расследования коррупционного скандала, в котором фигурирует вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека. Также он раскритиковал предложение Европарламента запретить допуск катарских чиновников на заседания института до завершения расследования.

"Решение о введении такого дискриминационного ограничения, ограничивающего диалог и сотрудничество с Катаром до завершения юридического процесса, негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях вокруг глобального энергетического кризиса и безопасности", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что правительство Катара отвергает все обвинения, которые связывают его с неправомерными действиями.

"Катар не был единственной стороной, названной в расследовании, однако критике и нападкам подверглась исключительно наша страна… Мы с большой тревогой наблюдаем за избирательным осуждением нашей страны на этой неделе", - добавил дипломат.

Отметим, что Катар является одним из поставщиков сжиженного природного газа в страны Евросоюза.

Напомним, 9 декабря прокуратура Бельгии заявила о начале расследования возможной коррупции, связанной с неназванным государством Персидского залива, где подозреваются помощники и чиновники Европарламента.

После чего, 11 декабря, вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека были обвинены и взяты под стражу в Бельгии по делу о коррупционных связях с Катаром.

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