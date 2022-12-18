В Катаре заявили о возможном ухудшении отношений с Евросоюзом: СМИ узнали причину

По его словам, бельгийские власти используют “неточную информацию” для расследования коррупционного скандала, в котором фигурирует вице-президент Европарламента Ева Кайли и еще три человека. Также он раскритиковал предложение Европарламента запретить допуск катарских чиновников на заседания института до завершения расследования.

"Решение о введении такого дискриминационного ограничения, ограничивающего диалог и сотрудничество с Катаром до завершения юридического процесса, негативно скажется на региональном и глобальном сотрудничестве в области безопасности, а также на текущих дискуссиях вокруг глобального энергетического кризиса и безопасности", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что правительство Катара отвергает все обвинения, которые связывают его с неправомерными действиями.

"Катар не был единственной стороной, названной в расследовании, однако критике и нападкам подверглась исключительно наша страна… Мы с большой тревогой наблюдаем за избирательным осуждением нашей страны на этой неделе", - добавил дипломат.

Отметим, что Катар является одним из поставщиков сжиженного природного газа в страны Евросоюза.