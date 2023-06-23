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"Сан-Антонио" забрал Вембаньяму под первым номером драфта НБА-2023

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Нью-Йорк, Пятница 23 июня 2023 10:16
"Сан-Антонио" забрал Вембаньяму под первым номером драфта НБА-2023 Фото: Виктор Вембаньяма стал первым новичком "Сперз" (twitter.com/spurs)
Автор: Антон Федорцив

В наиболее населенном боро Нью-Йорка состоялась 77-я церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации. Аутсайдер сезона "Сан-Антонио Сперз" выбрал таланта французского "Метрополитана 92" Виктора Вембаньяму, который может сыграть центрового и тяжелого форварда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.

Техасцы задрафтовали 19-летнего француза под первым номером. Перспективный европеец был безусловным фаворитом драфта в Бруклине.

За океан Вембаньяма поедет с опытом трех полных сезонов в чемпионате Франции за плечами. Дебютировал на профессиональном уровне он в составе "Нантера 92" в сезоне 2020/21. Следующий год провел в "Лионе", а сезон 2022/23 отыграл за "Метрополитан 92". Стал MVP и лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).

Средние цифры Вембаньямы в прошлом сезоне – 20.4 очков, 10.1 подбора, 2.5 передачи и 0.8 перехватов за более чем 32 минуты на паркете. Вместе с командой он дошел до финала плей-офф чемпионата Франции. Там "Метрополитан 92" проиграл серию "Монако" (0:3).

Под вторым номером драфта "Шарлотт" забрал Брендона Миллера из Университета Алабамы, а "Портленд" третьим выбрал Скута Хендерсона из команды развития Джи-Лиги. Братья-близнецы Амен и Азар Томпсоны из лиги Overtime Elite достались "Хьюстону" и "Детройту" соответственно.

Топ-десятка драфта НБА-2023:

  1. "Сан-Антонио" – Виктор Вембаньяма (центровый/тяжелый форвард)
  2. "Шарлотт" – Брендон Миллер (легкий форвард)
  3. "Портленд" – Скут Хендерсон (плеймейкер)
  4. "Гьюстон" – Амен Томпсон (плеймейкер/атакующий защитник)
  5. "Детройт" – Азар Томпсон (плеймейкер/атакующий защитник)
  6. "Орландо" – Энтони Блэк (плеймейкер/атакующий защитник)
  7. "Индиана" для "Вашингтона" – Билаль Кулибали (атакующий защитник/легкий форвард)
  8. "Вашингтон" для "Индианы" – Джерес Уокер (тяжелый форвард)
  9. "Юта" – Тейлор Хендрикс (тяжелый форвард)
  10. "Даллас" для "Оклахомы" – Кейсон Уоллес (плеймейкер/атакующий защитник)

К слову, ранее лидер "Мемфиса" Морант получил дисквалификацию за новый инцидент с оружием.

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