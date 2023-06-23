"Сан-Антонио" забрал Вембаньяму под первым номером драфта НБА-2023
В наиболее населенном боро Нью-Йорка состоялась 77-я церемония драфта Национальной баскетбольной ассоциации. Аутсайдер сезона "Сан-Антонио Сперз" выбрал таланта французского "Метрополитана 92" Виктора Вембаньяму, который может сыграть центрового и тяжелого форварда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НБА.
Техасцы задрафтовали 19-летнего француза под первым номером. Перспективный европеец был безусловным фаворитом драфта в Бруклине.
За океан Вембаньяма поедет с опытом трех полных сезонов в чемпионате Франции за плечами. Дебютировал на профессиональном уровне он в составе "Нантера 92" в сезоне 2020/21. Следующий год провел в "Лионе", а сезон 2022/23 отыграл за "Метрополитан 92". Стал MVP и лучшим снайпером французской ЛНБ (2023).
Средние цифры Вембаньямы в прошлом сезоне – 20.4 очков, 10.1 подбора, 2.5 передачи и 0.8 перехватов за более чем 32 минуты на паркете. Вместе с командой он дошел до финала плей-офф чемпионата Франции. Там "Метрополитан 92" проиграл серию "Монако" (0:3).
Под вторым номером драфта "Шарлотт" забрал Брендона Миллера из Университета Алабамы, а "Портленд" третьим выбрал Скута Хендерсона из команды развития Джи-Лиги. Братья-близнецы Амен и Азар Томпсоны из лиги Overtime Elite достались "Хьюстону" и "Детройту" соответственно.
Топ-десятка драфта НБА-2023:
- "Сан-Антонио" – Виктор Вембаньяма (центровый/тяжелый форвард)
- "Шарлотт" – Брендон Миллер (легкий форвард)
- "Портленд" – Скут Хендерсон (плеймейкер)
- "Гьюстон" – Амен Томпсон (плеймейкер/атакующий защитник)
- "Детройт" – Азар Томпсон (плеймейкер/атакующий защитник)
- "Орландо" – Энтони Блэк (плеймейкер/атакующий защитник)
- "Индиана" для "Вашингтона" – Билаль Кулибали (атакующий защитник/легкий форвард)
- "Вашингтон" для "Индианы" – Джерес Уокер (тяжелый форвард)
- "Юта" – Тейлор Хендрикс (тяжелый форвард)
- "Даллас" для "Оклахомы" – Кейсон Уоллес (плеймейкер/атакующий защитник)
К слову, ранее лидер "Мемфиса" Морант получил дисквалификацию за новый инцидент с оружием.
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