Катар выгнал посла Ирана после удара по крупнейшему в мире заводу СПГ

Известно, что иранским дипломатам дали 24 часа на то, чтобы они убрались из Катара.

"Министерство иностранных дел Катара объявило военных и атташе по безопасности посольства Ирана вместе с их персоналом персонами нон грата и требует, чтобы они покинули Катар в течение 24 часов", - пишет издание, ссылаясь на информацию ведомства.

Решение изгнать послов было принято Дохой в результате неоднократных нападений Ирана на Катар, последнее из которых было направлено на ключевой промышленный город, энергетический центр страны Рас-Лаффан.