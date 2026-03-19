Катар выгнал посла Ирана после удара по крупнейшему в мире заводу СПГ

Катар высылает иранского посла после ракетного обстрела города Рас-Лаффан, где находится один из крупнейших в мире комплексов сжиженного природного газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Известно, что иранским дипломатам дали 24 часа на то, чтобы они убрались из Катара.
"Министерство иностранных дел Катара объявило военных и атташе по безопасности посольства Ирана вместе с их персоналом персонами нон грата и требует, чтобы они покинули Катар в течение 24 часов", - пишет издание, ссылаясь на информацию ведомства.
Решение изгнать послов было принято Дохой в результате неоднократных нападений Ирана на Катар, последнее из которых было направлено на ключевой промышленный город, энергетический центр страны Рас-Лаффан.
Напомним, 18 марта стало известно, что Иран обстрелял баллистикой Катар, в частности, город Рас-Лаффан, где находится комплекс сжиженного природного газа - один из крупнейших в мире. На месте ЧП возник пожар, его удалось ликвидировать.
Министерство иностранных дел Катара назвало атаку "опасной эскалацией" и "грубым нарушением суверенитета".
Оказалось, что иранская атака на Рас-Лаффан не первая. 2 марта иранские дроны ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан и Умм-Саид, что привело к полной остановке производства сжиженного газа.
По данным Министерства обороны Катара, по каждому из объектов был нанесен удар одним беспилотником.
Как известно, Катар время от времени обстреливает Иран, оправдав свои атаки ударами по американским объектам, хотя на самом деле страдают и катарские. Ранее Доха заявляла, что не хотела быть втянутой в конфликт на Ближнем Востоке, но сейчас ситуация сложилась именно так.