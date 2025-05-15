Катар разочарован действиями Израиля: переговоры по Газе под угрозой срыва
Израиль продолжает атаки на Сектор Газа даже после освобождения одного из своих заложников. В Катаре заявили о риске срыва мирного диалога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джасим Аль Тани не ожидает быстрого прогресса в переговорах по прекращению огня в Секторе Газа, которые ведет его страна.
Он также раскритиковал Израиль и назвал "плохим сигналом" продолжение ударов израильской авиации по анклаву одновременно с направлением делегации на переговоры.
По словам главы правительства, Катар расценил освобождение израильско-американского заложника Эдана Александера как "прорыв, который поможет вернуть переговоры в конструктивное русло".
В то же время, он подчеркнул, что действия Израиля свидетельствуют об обратном.
"К сожалению, реакцией Израиля на это стала (бомбардировка) на следующий день, параллельно с направлением делегации. Наши команды взаимодействуют с обеими сторонами. Мы надеемся на определенный прогресс, но я не уверен, что он будет достигнут в ближайшее время при таком поведении", - заявил Аль Тани.
Израильская делегация прибыла в Доху для продолжения консультаций, которые проходят параллельно с официальным визитом президента США Дональда Трампа в Катар.
Комментируя ход переговоров, Аль Тани подчеркнул: "Если нет готовности к содержательному диалогу, то как мы можем достичь решения? Хотя в конце концов, все зависит от сторон конфликта".
Война Израиля с ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) с октября 2023 года проводит наземную военную операцию против ХАМАС в Секторе Газа после вторжения террористов на территорию страны.
Из-за боевых действий в анклаве разрушены дома и погибли десятки тысяч гражданских жителей.
В январе 2025 года стороны прекратили огонь и начали обмен заложниками. За более чем три месяца состоялось несколько обменов, но в середине марта боевики начали затягивать процесс и израильская армия возобновила полноценные боевые действия в Секторе Газа.
По данным СМИ, 13 мая ВВС Израиля ударом по бункеру под больницей в Секторе Газа ликвидировали нового лидера ХАМАС Мохаммеда Синвара.
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху анонсировал полную оккупацию анклава и уничтожение группировки ХАМАС.
Тем временем администрация президента США Дональда Трампа и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня в Газе, а также о доставке гумпомощи на территорию анклава.
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