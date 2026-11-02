Катар продвигает мирный план для США и Ирана, новые переговоры не исключены, - Reuters

Катарские посредники 1 ноября завершили очередной раунд переговоров по прекращению войны между США и Ираном. Пока распространяется новый проект мирного предложения, а следующая встреча сторон не исключена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По информации чиновника, осведомленного о ходе переговоров, иранские представители покинули Доху в воскресенье. При этом их отъезд не был связан с проблемами в ходе обсуждения.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что основой переговорного процесса остается семишаговый план, который Тегеран разработал еще в сентябре. Он предусматривает возобновление судоходства в Ормузском проливе и прекращение морской блокады Ирана со стороны США.
Иранская сторона предлагает реализовать этот план в более короткие сроки в рамках будущего соглашения.
Багаи также сообщил, что заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади находился в Дохе. Он должен был способствовать обмену сообщениями с Вашингтоном через катарских посредников.
Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран не согласится на окончательную договоренность, пока США не прекратят морскую блокаду.
"Наши требования были сформулированы очень четко и прозрачно. Эти требования обоснованы и логичны: ни одно окончательное соглашение не может быть заключено, а пролив Ормуз не может быть открыт или защищен, пока не будет прекращена морская блокада со стороны США, не будут уважаться требования Ирана и не будут учтены законы".
Отдельно о возможных сроках возобновления судоходства высказался министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. В субботу катарский телеканал "Аль-Джазира" процитировал его заявление о том, что по условиям предстоящего соглашения Ормузский пролив могут открыть в течение двух дней.
Сначала в иранском плане на это отводилось семь дней. Теперь Тегеран предлагает ускорить процесс.
В то же время первоначальное предложение Ирана отклонил президент США Дональд Трамп. Тем не менее, дипломатические контакты продолжаются, а возможность новой встречи сторон не исключена.
Напомним, как пишет американское издание The Atlantic, президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военной операции против Ирана, чтобы заставить Тегеран вернуться к переговорам.
По данным издания, в Белом доме обсуждают несколько сценариев новых ударов – от короткой операции до кампании продолжительностью несколько недель.
На этом фоне Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи приказал военному командованию подготовиться к возможному возобновлению активной фазы войны с США и Израилем.