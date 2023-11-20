Катар готов посодействовать освобождению украинских гражданских заложников из РФ, - Лубинец

"Катар готов участвовать в возвращении не только украинских детей, но и гражданских заложников. Об этом я могу сказать. У нас происходили неоднократные общения", - сказал омбудсмен.

Он добавил, что лица, которые находятся на ТОТ или в России, или же их родственники должны подать соответствующее обращение в Офис омбудсмена.

Депортация украинских детей

Отметим, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину массово депортирует украинских детей с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Напомним, по делу о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

В июне первая леди Украины Елена Зеленская в интервью РБК-Украина заявила, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложен и продолжителен, поскольку россияне отказываются содействовать.

А вчера депортированный россиянами 17-летний украинец Богдан Ермохин был возвращен в Украину. Его депортировали из Мариуполя в РФ и там вручили повестку – он должен был пополнить ряды армии РФ и воевать за оккупантов, разрушивших его родной город. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Катара в помощи увольнения парня.

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