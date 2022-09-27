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В Каталонии планируют провести новый референдум о независимости

Фото: в Каталонии планируют провести новый референдум о независимости (flickr by Daljeet Singh)
Автор: Иван Носальский

В Каталонии планируют согласовать с Испанией проведение нового референдума о независимости региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы каталонского правительства Пере Арагонеса, которое приводит Reuters.

Арагонес отметил, что для проведения нового референдума в Каталонии необходима поддержка со стороны Мадрида.

"Я не сомневаюсь, что это самый быстрый и эффективный способ провести еще одно голосование, потому что он основан на уроках 2017 года (прошлый референдум состоялся в 2017 году - ред.) и преодолевает трудности, которые не позволили нам реализовать результат пятилетней давности", - заявил Арагонес.

По словам главы правительства региона, его предложение является "наиболее инклюзивным, демократичным и объяснимым для международного сообщества" и он намерен добиваться поддержки от всех политсил Каталонии.

При этом власти Испании пока не намерены одобрять такую инициативу Арагонеса.

"У них такие максималистские устремления, которые правительство абсолютно не разделяет", - заявила официальный представитель испанского правительства Исабель Родригес.

Отметим, что, согласно июньскому соцопросу, около 52% жителей Каталонии выступают против независимости Каталонии, а 41% - поддерживают ее.

Напомним, ранее стало известно, что Каталония намерена самостоятельно принять зимние Олимпийские игры в 2030 году.

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