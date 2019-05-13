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У Каталонії сталася аварія за участю 12 машин, є потерпілі

Новини » Надзвичайні події    13.05.2019 - 03:12
У Каталонії сталася аварія за участю 12 машин, є потерпілі
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В результаті ДТП постраждали 25 осіб

В іспанському регіоні Каталонія сталась массова аварія за участю 2 автомобілів, є більше двох десятків потерпілих. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Mundo.

Аварія сталася в каталонському місті Сан-Садурні-д'Аноя о 18:48 за місцевим часом на трасі в напрямку Барселони. В результаті масового зіткнення машин травми отримали щонайменше 25 осіб.

Аварія сталася напередодні о 18:48 за місцевим часом (19:48 мск) на трасі в напрямку Барселони.

За даними ЗМІ, на місце ДТП направили десять машин швидкої допомоги і один вертоліт. У медустанови госпіталізували 17 осіб, а восьми надали допомогу на місці. Деяких людей відправили в блізжайшіх лікарні, проте ніхто з потерпілих не отримав серйозних травм.

Нагадаємо, в Німеччині у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн сталося зіткнення поїзда з вантажівкою, в результаті чого постраждали 25 осіб.

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