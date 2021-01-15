У Каталонії відклали парламентські вибори до травня через коронавірус

Влада іспанської Каталонії вирішили відкласти вибори в парламент. Тепер вони відбутися 30 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Спочатку вибори повинні були відбутися 14 лютого, але з-за важкої ситуації із захворюваністю коронавірусом влади автономного регіону вирішили не ризикувати і перенесли процедуру.

На найближчих виборах партії, що виступають за незалежність Каталонії, розраховують набрати більшість місць у парламент. Це буде непросто, згідно з соціологічними опитуваннями.

Каталонія стала однією з найбільш постраждалих регіонів Іспанії від коронавірусу. Там за час пандемії зафіксували понад 400 тисяч випадків зараження і майже 9 тисяч смертей від COVID-19.

У середу повідомлялося, що в Іспанії вперше за час пандемії зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Ще 195 осіб померло.