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В Каталонии отложили парламентские выборы до мая из-за коронавируса

Автор: Роман Тверденко

Власти испанской Каталонии решили отложить выборы в парламент. Теперь они состояться 30 мая.

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Об этом сообщает Reuters.

Изначально выборы должны были состояться 14 февраля, но из-за тяжелой ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти автономного региона решили не рисковать и перенесли процедуру.

На ближайших выборах партии, выступающие за независимость Каталонии, рассчитывают набрать большинство мест в парламент. Это будет непросто, согласно социологическим опросам.

Каталония стала одной из наиболее пострадавших регионов Испании от коронавируса. Там за время пандемии зафиксировали более 400 тысяч случаев заражения и почти 9 тысяч смертей от COVID-19.

В среду сообщалось, что в Испании впервые за время пандемии зафиксировали почти 39 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки. Еще 195 человек умерло.

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