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В Іспанії вперше зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження COVID-19

Мадрид, Середа 13 січня 2021 21:45
В Іспанії вперше зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження COVID-19
Фото: проведення ПЛР-тесту (РБК-Україна)
Автор: Роман Тверденко

В Іспанії вперше за час пандемії зафіксували майже 39 тисяч випадків зараження коронавірусом за добу. Ще 195 осіб померло.

Про це повідомляє RTVE.

Всього за період пандемії в Іспанії заразилися 2 176 089 осіб і це дев'ятий показник у світі. Також в країні вже померли 52 878 пацієнтів (10-й показник у світі).

Нагадаємо, сьогодні в Британії зафіксували рекордний приріст смертей за добу від коронавіруса - 1564 смерті.

Раніше повідомлялося, що в світі коронавірусом захворіли вже більше 90 мільйонів чоловік станом на середу, 13 січня. Лідери по захворюваності - США, Індія і Бразилія.

Вранці в середу повідомлялося, що за минулу добу в Україні заразилися коронавірусом 6409 осіб. Найбільше нових випадків у Києві, Запорізькій та Харківській областях.

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