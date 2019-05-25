Касаційний адмінсуд на період виборів переходить на особливий графік роботи

У п’ятницю, 24 травня, Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у зв’язку з виборами до Верховної ради України встановив особливий режим роботи суддів та працівників секретаріату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховний Суд у Facebook.

Повідомляється, що прийом документів, які пов’язані з виборчим процесом, буде не тільки у робочий час, але й у надурочний час з понеділка по четвер з 18:00 до 24:00, у п’ятницю з 16:45 до 24:00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні з 09:00 до 24:00.

"Особливий режим роботи триватиме в Касаційному адміністративному суді до завершення виборчого процесу з проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, призначених на 21 липня 2019 року", - заявили у Верховному Суді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні розпочалася виборча кампанія до парламенту. В Україні у п'ятницю, 24 травня, розпочинається виборча кампанія у рамках дострокових виборів до Верховної Ради.

Нагадаємо, що Рада продовжить працювати в найближчі тижні. Голова фракції БПП Артур Герасимов повідомив, що відбулась зустріч керівників і представників фракцій і груп парламенту за головуванням Андрія Парубія, на ній було оголошено чітку позицію, що Рада має повну змогу приймати закони.