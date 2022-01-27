Не тільки каски: у Німеччині пообіцяли допомогти Україні з будівництвом бункерів

При цьому міністр захистила відмову уряду Німеччини постачати зброю Україні.

"Поворот зовнішньополітичного курсу в цьому питанні на 180 градусів повинен бути зроблений з повним усвідомленням і, перш за все, не повинен закривати двері для деескалації, які так боязко відкриваються зараз", - сказала Бербок.

Вона заявила, що Німеччина також підтримує Україну у військовому відношенні. Бербок згадала про постачання захисних шоломів, будівництво притулків і навчання українських солдатів.

При цьому вона відкинула звинувачення в тому, що допомога Україні була недостатньою. Міністр додала, що поставка 5 тисяч захисних шоломів, про яку було оголошено і яка іноді висміювалася, була здійснена на прохання України.