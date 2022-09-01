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Карта війни в Україні на 1 вересня: британці показали просування ЗСУ на півдні

Фото: ЗСУ продовжують наступ на Південному фронті (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України продовжують наступ на південному фронті. Просування українських військових помітно на Херсонському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану в Twitter Міністерства оборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, українські бійці проводять контрнаступ на трьох напрямках в Миколаївській і Херсонській областях. Успіхи ЗСУ помітні біля населеного пункту Снігурівка. Там українські захисники впритул підходять до міста.

Українські війська завдають точних ударів по тилових позиціях ворога. Зокрема, знищуються російські бази і склади боєприпасів.

Тим часом російські окупанти намагаються просуватися на східному фронті - в районі Харківської, Луганської та Донецької областей, але успіхів не мають.

Нагадаємо, за даними ISW, час проведення контрнаступу української армії повністю збігається з деградацією можливостей армії РФ у західній частині Херсонської області.

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