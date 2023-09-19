На карту поставлена демократия: Байден пояснил выдвижение на второй срок

"Многие люди, кажется, сосредоточены на моем возрасте. Я понимаю. Поверьте, я знаю лучше, чем кто-либо", - сказал 80-летний Байден своим сторонникам на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорк, где он находится для встреч с мировыми лидерами во время Генассамблеи ООН.

Байден победил бывшего президента Дональда Трампа, республиканца, который баллотировался под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (MAGA), на выборах 2020 года и может снова встретиться с ним в следующем году. Трамп является фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии в 2024 году.

Угроза со стороны Трампа и Путина

"Я баллотируюсь, потому что на карту поставлена демократия. И пусть не будет никаких сомнений, Дональд Трамп и его республиканцы из MAGA полны решимости разрушить американскую демократию. И я всегда буду защищать и бороться за нашу демократию", - сказал Байден.

Байден выступит перед Генеральной ассамблеей ООН 19 сентября и, как ожидается, потребует от лидеров продолжать поддерживать Украину в войне с Россией. Президент стремился сплотить мир, чтобы противостоять президенту России Владимиру Путину.

"Я не буду на стороне диктаторов вроде Путина. Возможно, Трамп и его друзья по MAGA смогут поклониться, но я этого не сделаю", - сказал Байден.

В интервью, вышедшем в воскресенье в эфире программы "Встреча с прессой" на канале NBC, Трамп отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, но при этом сказал, что на посту президента он также жестко относился к России.

Напомним, 25 апреля американский лидер Джо Байден официально объявил, что будет участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут в 2024 году.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 сентября прибыл в США и планирует встретиться с Байденом.

Более детально о том, чего ожидать от визита президента Украины в США, в материале РБК-Украина.