Карту GTA 6 уже можно исследовать: ее воспроизвели в Cities: Skylines 2

При создании трехмерной модели автор опирался на анализ официальных трейлеров, скриншотов и картографические данные фанатского проекта map.stateofleonida.net.

В отличие от двумерных интерактивных карт в веб-браузерах, симуляция Cities: Skylines 2 позволяет оценить масштабы и архитектуру мегаполиса с перспективы улиц в масштабе 1:1.

Благодаря встроенным механикам симулятора локация получила динамическое изменение погодных условий и полноценную систему автомобильного движения.

Исследовать карту в игре Cities: Skylines 2 можно, загрузив модификацию по идентификатору ID# 153426.

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Масштабы и детализация воссозданного мира

Виртуальная карта охватывает не только центральные районы Вайс-Сити и Вайс-Бич, но и близлежащие территории, в том числе острова Леонида-Кис и город Порт-Геллхорн.

Особенности созданной модели открытого мира:

Подробное воспроизведение береговой линии, пляжных зон и городских кварталов;

Симуляция пешеходного потока и городского транспорта в реальном времени;

Высокая точность по сравнению с официальными промоматериалами Rockstar Games, хотя автор отмечает возможность небольших погрешностей.

Отметим, что кроме главных персонажей Rockstar уже подтвердила целый ряд актеров второго плана. Среди них - ценитель пива и теорий заговора Кел Хэмптон (Cal Hampton), владелец ночного клуба Буби Айк (Boobie Ike) и опытный грабитель банков Рауль Баутиста (Raul Bautista).

Ожидание новых официальных материалов

Создание подобных масштабных фанатских моделей обусловлено продолжительной паузой в маркетинговой кампании разработчиков.

В то же время, инсайдеры и аналитики ожидают, что компания Rockstar Games и холдинг Take-Two Interactive могут презентовать третий трейлер или геймплейные кадры GTA 6 уже в ближайшее время.