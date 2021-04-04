RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Картридж з легендарною грою Super Mario Bros продали за рекордну суму

Автор: Даша Харченко

Аукціонний дім Heritage Auctions повідомив, що продав картридж з легендарною грою Super Mario Bros 1986 року випуску за 660 тисяч доларів. Це зробило гру найдорожчою в історії.

Про це повідомляє Associated Press.

Картридж спочатку був куплений як подарунок на Різдво, але навіть не був розпакований. Потім він був виявлений на початку 2021-го року.

Експерт Heritage Auctions за відеоігор Валарі Маклеки повідомила, що картридж є рідкісним серійним випуском.

Гру Super Mario Bros випустила в 1985 році японська компанія Nintendo для платформи Nintendo Electronic System або Famicom. Крім того, Super Mario занесена в Книгу рекордів Гіннесса як найбільш продавана гра в історії.

Нагадаємо, відеохостинг YouTube готує декілька варіантів дизайну, де не буде видно дизлайків. Новий дизайн готується на прохання виробників контенту.

Також раніше повідомлялося, що YouTube запускає в США сервіс коротких відео для конкуренції з TikTok. Зокрема, сервіс Shorts дозволить записувати вертикальні відео, які можна приправити спецефектами і звуковими доріжками, взятими з музичної бібліотеки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України играSuper Mario
Читайте також
У Китаї запустили гру про коронавірус "Битва патогенів"
Прогноз погоди