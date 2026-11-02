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Картофель и лук дорожают: какие цены на овощи в начале ноября-2026

17:43 02.11.2026 Пн
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Картофель и лук дорожают: какие цены на овощи в начале ноября-2026 Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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В Украине за неделю подорожали картофель, репчатый лук и ряд других овощей. В то же время белокочанная капуста, морковь и свекла стали дешевле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.

Что происходит с ценами на овощи

По данным EastFruit, впервые со средины лета в Украине начал дорожать репчатый лук. За неделю его цена выросла с 14-16 до 14-18 гривен за килограмм. Картофель подорожал с 10-13 до 13-15 гривен за килограмм.

В то же время, ряд овощей борщевого набора подешевел. В частности, белокочанная капуста стоила 11-20 гривен за килограмм против 18-22 гривен неделей раньше. Цены на свеклу снизились с 14-16 до 11-14 гривен, а на морковь - с 14-16 до 1 2-15 гривен за килограмм.

Продолжили расти цены на помидоры и огурцы. Первые продавали по 60-100 гривен за килограмм против 55-80 гривен, вторые - по 90-120 гривен вместо 70-100 гривен.

Также подорожали сладкий перец - до 40-100 гривен за килограмм, кабачки - до 40-50 гривен, редис - до 40-60 гривен и чеснок - до 100-170 гривен.

Из-за увеличения предложения подешевели пекинская и цветная капуста. Их продавали соответственно по 28-35 и 25-35 гривен за килограмм.

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Как изменились цены на фрукты

Во фруктовом сегменте за неделю подешевели нектарины, виноград, киви и гранат.

Нектарины продавали по 70-100 гривен за килограмм против 80-120 гривен неделей раньше. Цены на виноград снизились с 75-180 до 60-150 гривен, на киви - со 130-150 до 70-120 гривен, а на гранат - со 140-170 до 120-150 гривен за килограмм.

В то же время, немного подорожали яблоки - с 18-30 до 20-30 гривен за килограмм, груши - с 35-90 до 35-100 гривен, а также лимоны - с 55-75 до 60-75 гривен.

Цены на апельсины, бананы и хурму за неделю не изменились.

Какие овощи и фрукты чаще всего продавали

На прошлой неделе овощи и фрукты на торговой платформе EastFruit Trade Platform представили участники из 10 стран. Общее количество объявлений начало сокращаться, прежде всего из-за уменьшения предложения из Украины и Ирана. В то же время продавцы из Узбекистана и Турции увеличили активность.

Среди овощей чаще всего предлагали белокочанную капусту , хотя ее предложение сокращается уже вторую неделю подряд. Также реже продавали другие овощи борщового набора, за исключением свеклы. В то же время росло количество предложений пекинской и цветной капусты, редиса и помидоров.

Во фруктовом сегменте преобладали украинские яблоки и узбекская хурма. Предложение хурмы увеличилось, а яблок - сократилось. Также реже предлагали груши. Количество продавцов граната за неделю удвоилось - кроме Узбекистана, его предлагали участники из Египта и Турции.

Наибольший спрос среди участников платформы имели репчатый лук и белокочанная капуста. Также часто закупали яблоки.

Ранее РБК-Украина писало, что в октябре капуста и свекла в Украине подорожали на 10,6% и 14,4% соответственно, в то время как морковь подешевела на 10,3%. До конца года существенного удешевления всего борщевого набора не ожидается, отдельные овощи могут и дальше дорожать.

Мы также писали, что до конца 2026 года хлеб в Украине может подорожать еще на 10%. На его стоимость влияют не только цены на зерно и муку, но и расходы производителей на электроэнергию, горючее, логистику и зарплату.

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