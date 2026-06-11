Картофель из Египта - каждая третья тонна: почему импорт в 2025 году достиг рекорда

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Рост импорта картофеля в 2025 году - в 2,5 раза в долларах США.

36% импорта - египетский картофель с январь-апрель 2026 года, то есть каждая третья тонна.

Польша держит 17% в сегменте замороженного картофеля фри, а Украина теряет ежегодно по 1 млрд гривен из-за отсутствия мощностей по переработке.

Дефицит овощехранилищ в Украине - 50-60% от потребности.

В 2025 году Украина импортировала 123,6 тысячи тонн картофеля - в 2,4 раза больше, чем годом ранее. В деньгах - 66,3 млн долларов.

За первые четыре месяца 2026-го ввезено еще 12,71 тысячи тонн. За импорт украинские компании заплатили 8,1 млн долларов.

Почему на столе картофель из-за границы?

Картофель из Египта никогда не доминировал на местном рынке, а занимал свою традиционную нишу в межсезонье.

В 2024 году в Украине произошла засуха и неурожай. При годовом потреблении 4-4,5 млн тонн страна завезла лишь 51 тысячу тонн - по сути, каплю.

Чтобы дотянуть до нового сезона, Украина резко увеличила импорт. Почему так? Потому что Египет вовремя закрывает межсезонный разрыв: молодой картофель созревает там раньше, чем в Украине.

"Частичные поставки молодой египетской картошки оправданы сугубо календарно - когда отечественная еще не уродила", - так ответили РБК-Украина в пресс-службе АТБ-Маркет.

Польша - лидер в фастфуде

Отдельная ниша - замороженный картофель фри для ресторанов и сетей быстрого питания: 20-30 тысяч тонн от общего объема.

Сегмент HoReCa уверенно контролирует Польша с долей 17% за первые четыре месяца 2026 года.

По оценкам специалистов, только на импорте замороженного картофеля Украина ежегодно теряет более 1 млрд гривен - из-за дефицита собственных перерабатывающих мощностей и складов.

По информации ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ), дефицит овощехранилищ составляет около 50-60% от потребности.

Есть и хорошая новость

2026 год принес первый позитивный сигнал: отечественный молодой картофель впервые за несколько лет стал дешевле импортного.

Это результат восстановления урожая после засушливого 2024 и расширения посевных площадей. В итоге произошло уменьшение зависимости от иностранных поставок.

Благодаря благоприятной агрономической ситуации импортеры за первые 4 месяца 2026 года завезли лишь 12,7 тысяч тонн.

Еще год назад - в 2025-м - с января по апрель импорт достиг рекордных 72,7 тысяч тонн согласно данным Госстата.

Дополнительный плюс - собственное производство картофеля в 16 781,1 тысяч тонн полностью покрывает внутреннее потребление.

При условии развития хранилищ и перерабатывающих мощностей страна имеет все шансы окончательно вытеснить импорт и укрепить свою продовольственную независимость.